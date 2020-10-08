106 öğrenci burs almaya hak kazandı

Haber: N. Halid Altundal

İzzet Baysal Vakfı 2020-2021 Öğretim Yılı Burs Sonuçları açıklandı. İzzet Baysal Vakfı’ndan burs almaya hak kazanan öğrenciler listesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) resmi internet sitesi ibu.edu.tr adresinde yayınlandı. Öğrenciler detaylı bilgiye bu duyurudan ulaşabilecekler.

İzzet Baysal Vakfından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Vakfımızdan 2020-2021 eğitim-öğretim yılında burs kazanan öğrenciler belli oldu. Listede isimleri bulunan öğrencilerin https://izzetbaysalvakfi.org.tr/ internet sitesinde burslar/başvuru formunun SMS ile gönderilen şifreyi girerek doldurup, çıktısını alınıp imzaladıktan sonra Bolu’da ikamet edenler Vakfımızın Üniversite irtibat Bürosuna elden, il dışında ikamet edenler ise aşağıdaki evraklar ile birlikte İzzet Baysal Vakfı Üniversite irtibat Bürosu /Gölköy/BOLU adresine kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

ÖĞRENCİLERDEN İSTENENLER

Taahhütnamenin doldurulup imzalanması (https://izzetbaysalvakfi.org.tr/burslar/taahhutname), Öğrenci belgesi (Öğrenci İşlerinden, Fakülte ve Yüksekokul sekreterliklerinden veya e devlet üzerinden temin edilir), 4 adet vesikalık fotoğraf, Ailenin bir aylık gelirini gösteren belge. (Çalıştığı kurumdan alınacak, emekli olanlar ise maaş aldığı bankadan alabilirler ), Nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi, 2020 YKS sonuç belgesi çıktısı, 5 adet mektup zarfı posta pulları ile birlikte Vakıfbank şubesinde öğrencinin kendi adına açtırdığı hesap numarası ve hesap numarasının vakfa bildirilmesi, Hesap mutlaka Vakıfbank şubesinde açılmalıdır.

Evraklar en geç 06 Kasım 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Vakfımız Üniversite İrtibat Bürosuna yarım kapak dosya içinde mesai bitimine yukarıdaki Vakfımızın adresine kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs hakkınızı kaybedersiniz. Evraklarını İrtibat Bürosuna zamanında ve eksiksiz gönderenler Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait bursları Aralık ayının üçüncü haftasında, Ocak-Şubat-Mart aylarına ait bursları Mart ayının ikinci haftasında, Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait bursları Haziran ayının ikinci haftasında, hesaplarına yatırılacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yerine getirmeyenler burs hakkını kaybederler. Daha fazla bilgi için 0 374 253 45 70 nolu telefonu arayabilirler. Bursunuzun devam edebilmesi için öğrenciye yakışmayan hareket ve davranışlarda bulunmamanız, yılsonu not ortalamanız 2.00 ve ikinin üstünde olması ve ikinci yarıyılın başlamasından itibaren (bahar dönemi) 15 gün, Her sene Akademik yılın başlamasından itibaren (güz dönemi) 15 gün içinde öğrenci belgenizi Vakfımıza teslim etmeniz, Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmamanız, KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN VE YÖK DESTEK BURSU ve DİĞER VAKIFLARDAN KARŞILIKSIZ (geri ödemesiz) burs alanlar, başka vakıf ve kurumdan burs ve maaş alanların bursları kesilir.”