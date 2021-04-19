107 bin doz aşı yetersiz





Covid-19’un mutasyona uğramasının ardından Türkiye’de virüsün yayılım hızı, Samsun başta olmak üzere tüm Karadeniz’de oldukça etkili oldu. Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde şimdiye kadar 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 574 bin 85 doz aşı yapıldı. Karadeniz’de en çok aşı yapılan iller sırasıyla Samsun, Trabzon, Ordu, Tokat ve Zonguldak oldu. Karadeniz bölgesinde en az aşı yapılan üçüncü il olan Bolu’da ise iki doz aşı vurulan kişi sayısı 44 binde kaldı. Bolu’da nüfusun sadece % 15’i iki doz aşı yapılabildi.

Batı Karadeniz illerinde yapılan aşı miktarları ise şöyle açıklandı;

Kastamonu’da 84 bin 645 birinci doz, 56 bin 314 ikinci doz olmak üzere 140 bin 959 doz aşı uygulandı. Karabük’te 46 bin 290 birinci doz, 30 bin 723 ikinci doz olmak üzere 77 bin 13 doz aşı uygulandı. Bartın’da 40 bin 852 birinci doz, 26 bin 941 ikinci doz olmak üzere 67 bin 793 doz aşı uygulandı. Zonguldak’ta 115 bin 618 birinci doz, 76 bin 142 ikinci doz olmak üzere 191 bin 760 doz aşı uygulandı. Düzce’de 61 bin 248 birinci doz, 39 bin 790 ikinci doz olmak üzere 101 bin 38 doz aşı uygulandı. Karadeniz Bölgesi’nde böylece 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 574 bin 85 doz aşı yapılmış oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Bolu’da 62 bin 944 birinci doz, 44 bin 49 ikinci doz olmak üzere 106 bin 993 doz aşı uygulandığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre ilimizde yaşayan vatandaşların % 20’si birinci doz ve % 15’i ikinci doz aşı olduğu ortaya çıkmış oldu.