107 hak sahibi “EV” lendi!

Haber: Aysun BEYKOZ

Kurası çekilen 107 konutun 78'i 2 artı 1, 29'u 3 artı 1 planında inşa edildi. 2 artı 1 planındaki konutlar 460 TL'den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşinat ve 180 ile 240 ay vade seçenekleriyle, 3 artı 1 planındaki konutlar ise 886 TL'den başlayan taksitler ile yüzde 10, yüzde 20 peşinat ve 120 ile 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Konutlar, yatay mimari ve mahalle konseptinde inşa edildi. Koruma altına alınmış Mudurnu eski Türk evlerinin mimari dokusu dikkate alınarak, geliştirilen projede ahşap görünümlü cephe kaplamaları, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, dekoratif pencereler, söveler, kat silmeleri, payandalar, cumba görünümlü çıkmalar modernize edilerek, uygulandı. Projede konutların yanı sıra ticari bölümler, spor ve oyun alanları ve parklar ile yaşam alanı da oluşturuldu.