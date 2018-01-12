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12 Ocak 2018 Cuma
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    • 107 olaya müdahale ettiler

    Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi Müdürü Zafer Kamber açıklamalarda bulunarak, Geçen yıl toplam 107 olaya müdahil olduk, 2 bin 642 insanımıza hizmet götürdük dedi.

    12 Ocak 2018 Cuma 09:59
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    107 olaya müdahale ettiler
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    HABER:Asyun Beykoz

    Bolu Dağına çok yakın bir lokasyonda konumlanan Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2017 yılında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 1. sınıf olarak adlandırılan 107 olaya müdahil olarak, yardıma muhtaç kişilere ulaştı. Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi Müdürü Zafer Kamber yaptığı açıklamada, Karabük, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Sakarya illerine hizmet götürdüklerini söyledi.TAMP içerisinde, söz konusu illerde beslenme çözüm ana ortağı olduklarını ifade eden Kamber, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türk Kızılayı olarak, Allah muhafaza etsin, bir afet anında beslenme ihtiyacını karşılayacak yapıyı, burada oluşturduk. 2017 yılında da buradan başarılı bir müdahale yaptık, ülke genelinde 2, 3. ve 4. seviye afetlerle karşılaşmadık. 1. seviye olarak adlandırdığımız daha çok yangın, sel ve su taşkınlarına müdahil olduk. Bölgemizdeki 8 ilde, toplam 94 afet ve acil durum müdahalesi gerçekleştirdik."Kamber, bölge dışında Şanlıurfa, Samsun, Ankara ve İstanbul'da yaşanan bazı olaylara da müdahale ettiklerini aktararak, "Geçen yıl toplam 107 olaya müdahil olduk, 2 bin 642 insanımıza hizmet götürdük. Mevcut kapasitemiz ile 17 bin 500 kişiye 72 saate kadar 3 öğün, 3 çeşit yemek verebilecek durumdayız. 11 aracımız var, mobil mutfak, ikram araçları da hizmet için hazır bulunuyor." diye konuştu.

    Yoğun kar yağışı ile trafikte tıkanmaların meydana geldiği D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimine yakın olduklarına işaret eden Kamber, "Kar yağışında yolda kalan vatandaşlarımızın da yardımına koşuyoruz. Asıl önemli olan planlamadır, iyi bir planınız varsa sahada bunu rahatça uygulayabilirsiniz. Bizim iyi bir planımız var" değerlendirmesinde bulundu.

     

    Anahtar Kelimeler: Türk, Kızılayı, Batı, Karadeniz, Bölge

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