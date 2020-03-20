108 işyerine koronavirüs denetlemesi

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tehlikesi dolayısıyla talebin arttığı koruyucu maske, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerde yükselen fiyatlar sonrası Ticaret İl Müdürlüğü harekete geçti. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesindeki ekipler işyerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Yapılan denetim çalışmaları ile Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Koronavirüs (Kovit-19) ile mücadele kapsamında; koruyucu maske, 3M maske, dezenfektan, kolonya, ıslak mendil, sıvı sabun, havlu peçete, muhtelif gıda vb. ihtiyaç malzemelerin satışlarında, geçirmekte olduğumuz hassas günleri istismar etmek suretiyle fahiş fiyat uygulaması yapmak isteyenlerin önüne geçilmesi amacıyla; ilimiz Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde İl Defterdarlığı ve Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler marifetiyle 09 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar eczaneler, ecza depoları, medikal ürün satan işyerleri, gıda ürünü satan işyerleri, marketler vb. alanlarda çeşitli denetlemeler yapılmıştır.”

5 İŞYERİ HAKKINDA TUTANAK BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Çalışmalar kapsamında denetlenen ve ceza kesilen işyeri sayısının da kamuoyuyla paylaşıldığı Ticaret İl Müdürlüğü açıklamasında, 29 adet Ecza Deposu, Medikal malzeme satan iş yeri, 35 adet Eczane, 44 adet market ve diğer işyerleri olmak üzere toplam 108 işyeri denetlenmiştir. Bunlardan etiket yönetmeliğine aykırılıktan dolayı 4 işyerine ceza uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından ceza yazılmak üzere 5 işyeri ile ilgili tutanaklar Ticaret Bakanlığı’na gönderilmiştir” denildi.

Haksız ticari uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtilen açıklamada ayrıca, vatandaşların haksız fiyat artışlarına yönelik şikâyetlerini ALO-175 hattına iletebilecekleri ifade edildi.