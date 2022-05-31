Haber: Okay Özcan

Bolu ve ilçelerinin çevresi yüzde 65 ormanlarla kaplı olması, doğaya büyük katkı sağlar, çeşitli türlerdeki ağaçları da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve 2020 yılında 1089 yaşında olan dev anıt meşe ağacı 2022 yılında 1091 yaşına girdi.

Gökçesu Beldesi Mamatlar Yaylasında endamıyla büyük ilgi gören meşe ağacının eni 9.90 olarak ölçülürken, boyu ise 25 metre olarak tespit edildi. Ülke genelinde en büyük meşe ağaçları arasında ilk sırada gösterilen meşe ağacını merak eden doğaseverler, ağacı görmek için bölgeye adeta seferber oldular.

Bolu merkeze 41 kilometre uzaklıkta tüm yaşam koşullarına rağmen dimdik ayakta kalmaya çalışan dev meşe ağacının gövdesi her geçen yıl daha da büyürken, bazı vurdum duymaz vatandaşlar ağaca zarar vermek amacıyla anıt ağacının dallarını kesmeye çalışması yayla sakinleri tarafından tepkilere neden oluyor.