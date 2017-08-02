Haber; ESRA ÖZTÜRK



Zammın ardından oto gazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 2,74 liradan 2,96 liraya, Ankara ve İzmir'de 2,69 liradan 2,91 liraya yükselecek. Bolu’da ise 2 lira 19 kuruş ile 2 lira 69 kuruş arasında değişen fiyatlar bulunuyor. Gelen zam ile birlikte il genelinde likit petrol gazının ortalama 2 lira 75 kuruştan satılması bekleniyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbest piyasakoşulları nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.