11. Gerede Rahvan At Yarışları Düzenlenecek

8 kategoride gerçekleştirilecek yarışmada, dereceye girenlere ödül verilecek. Gerede Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gerede Rahvan Atçılar Kulübü İşbirliği ile organize edilecek yarışlar nefesleri kesecek. Baş 10.750 TL, Baş altı 8.500 TL, Büyük Orta 7.500 TL, Küçük Orta 6.500 TL, Dörtlü Tay 5.500 TL, Üçlü Tay 5.000 TL, İthal A 3.750 TL, İthal B 2.500 TL olmak üzere 8 kategoride düzenlenecek at yarışlarında, dereceye göre ödüller sahiplerine takdim edilecek. Ayrıca Deste ve İkili Tay kategorisinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri Gerede Belediyesi tarafından takdim edilecek.

Yarışta Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun son çalıştayında alınan kurallar geçerli olacak. Kuralların işleyişi ve yarış platformuna dâhil edilecek atların gerekli kontrolleri, tertip komitesince gerçekleştirilecek.

Rahvan atlarının kendisi için ayrı bir yerinin olduğunu belirten Gerede belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “Rahvan at, binicisini sarsmadan uzun mesafe kat edebilen at demektir. Eskiden savaşlarda bu atlar kullanılmıştır. Biz de bu geleneği ve kültürü yaşatmak için böyle bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Amacımız dostluk bağlarını güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ata sporumuzu tekrar canlandırmak. Başta gençler olmak üzere herkese tanıtılmasını geliştirilmesini sağlamak. Bunun için de bu yıl 11.sini gerçekleştireceğimiz Geleneksel Rahvan At Yarışlarımıza tüm halkımızı davet ediyor, koşuya katılacak binicilere ve at sahiplerine başarılar diliyorum” dedi.