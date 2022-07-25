11 gün sonra ormancılar tarafından bulundu

Haber: C. Kutay Aykan

11 Temmuz tarihinde ilimiz Gerede ilçesi Yünlü Yaylalarına doğa yürüyüşü yapmak için gelen Mercimek ailesi dönüşte Bulut isimli köpeklerinin olmadığını fark etti. Aynı gün uzun süre aramalarına rağmen ulaşamadıkları köpeklerinin kaybolduğu anlaşıldı.

Kaybolan köpeğin bulunması için günlerce arayıp çevre köylere kayıp ilanı veren Mercimek ailesi birkaç defa vatandaşlardan gelen ihbar telefonlarında köpeğin yaşadığına dair bilgilendirmelerle umudunu yitirmedi.

Bulut isimli köpek kaybolduğu günden 11 gün sonra, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık Şefliği Toplu Koruma ekiplerinin yürüttüğü koruma kontrol faaliyetleri esnasında Orman Muhafaza Memurları Musa Bozkurt ve Ali Kemal Aksöz tarafından Muratfakılar köyü yayla yolu üzerinde bulundu.

Köpeğin sahibine ulaşarak müjdeli haberi veren ekipler, olay yerine gelen sahibi Ali Mercimek’e köpeği teslim etti. Köpeğine kavuşarak büyük mutluluk yaşayan Mercimek orman muhafaza memurlarına köpekleri Bulut’u bularak kurtardıkları için çok teşekkür etti.