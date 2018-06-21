Haber: Aysun Beykoz

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü odun dışı envanter ve planlama çalışmalarında Vakıfaktaş ve Almacık serilerinde toplam 227 hektar Alıç sahası ile 11 hektar Kuşburnu sahasının tespit etti. Çalışmalar sırasında nesli azalan çiçekli bitkilerden olan yabani şakayık (Paeonia officinalis) popülasyonuna rastlandığı bildirildi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan odun dışı orman ürünleri ile orman kaynaklarında yeni bir farkındalık oluştuğunu söyleyen İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu üretimlerin her geçen gün artırıldığını belirterek, odun dışı orman ürünleriyle hem ekonominin ihtiyacı olan ham maddenin karşılandığını hem de orman köylüsüne kazanç kapısının açıldığını ifade etti.