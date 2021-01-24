11 ilde 19 gözaltı yapıldı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars'ta yakalanan 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Ocak'ta örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün askeri yapılamasında yer aldığı öne sürülen şüphelilerin örgüt mensuplarınca ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılar 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda, Polis Okulu ve Polis Akademisi yapılanması içerisinde örgütün mahrem imam sorumlusu olduğu iddia edilen 20 şüphelinin yakalanma çalışmasına başlandı. İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Bolu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da gözaltına alınacak şüpheliler arasında 3 aktif polis, 3 aktif öğretmen, 2 ihraç polis memuru ve 12 özel sektör çalışanı bulunuyor.