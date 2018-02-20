Haber: Esra Öztürk

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 16 Şubat Cuma günü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu merkezli, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonda 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alınmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler olan, 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.