Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Toplantıda ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde sağlanan destekleri ve yapılan yardım paketlerini anlattı. Erdoğan, salgın döneminde sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletin hizmetine sundukları kaynak tutarının 39 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

"1,1 MİLYAR LİRA PRİM DESTEĞİ VERDİK"

Dul, öksüz, yetim, yaşlı, hasta, asker ailesi, öğrenci gibi kesimleri özellikle desteklediklerini dile getiren Erdoğan, "Milletimiz de bu çabalarımıza her türlü katkıyı sağlıyor. Mesela Biz Bize Yeteriz Kampanyası'nda toplanan 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı, hane başı 1000 lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Normalleşme desteği kapsamında 202 bine yakın iş yerinde çalışan 1 milyon 400 bin sigortalımıza 1,1 milyar lira prim desteği verdik" ifadelerini kullandı.

19 BİN 440 ÖĞRENCİYE ÖĞRETİM YARDIMI

İstihdamla ilgili kalıcı düzenlemeler içeren bir paketin de geçtiğimiz hafta Meclise sunulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit çocukları ile harp ve vazife malüllerinin kendilerine ve çocuklarına verilen eğitim öğretim yardımı rakamını 2020-2021 yılı için ilkokul ve ortaokulda 2 bin 317 lira, lisede 3 bin 475 lira, yüksekokulda 4 bin 634 lira olarak belirlediklerini, toplamda 19 bin 440 öğrenciyi kapsayan ödemelerin mevcut kayıtlara göre herhangi bir müracaata gerek kalmaksızın bu hafta içinde yapılacağını bildirdi.