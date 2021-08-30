11 Milyon Tl’lik hibe sözleşmesi imzalandı

Haber: Okay Özcan

KKYD 14. Etap kapsamında Bolu ilimizde hibe almaya hak kazanan 20 GES (Güneş Enerjisi Sistemleri) yatırımcısı ile hibe sözleşmeleri imzalandı. Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet MURAT; “Geçtiğimiz günlerde küçük aile işletmelerimizle %50 hibeli yaklaşık 1,37 Milyon TL tutarlı; Balya makinası, Silaj Makinası ve Yem karma ve dağıtma makinaları olmak üzere (35 makine) 30 proje hibe sözleşmelerini imzalamış ve üreticilerimiz makine ekipmanlarını teslim alarak projelerini tamamlamışlardı. Ekonomik yatırımlarda ise Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde 20 proje sahibimiz ile yaklaşık 11 Milyon TL’lik hibe sözleşmesi imzalanmıştır. İlimizde hibe almaya hak kazanan 20 adet Ekonomik yatırım projemizin; 17 Göynük, 2 Gerede 1 Merkez ilçe olmak üzere tamamını yenilenebilir güneş enerjisi sistemleri (GES) oluşturmaktadır. Bakanlığımız İlimiz genelinde toplam 24.949.919 TL hibeye esas proje tutarı için %50 hibe olarak; 11.031.102 TL ekonomik yatırımlar ve 1.443.857 Kırsal ekonomik alt yapı (küçük aile işletmeleri) olmak üzere toplamda 12.474.959 TL destek sağlamıştır. Güneş ışığı, rüzgar vb. yenilenebilir kaynaklar tükenmeyecek ve doğal olarak yenilenecektir. Dolayısıyla geleneksel kaynakların (yenilenemeyen enerji kaynakları) yerini alabilecek bir yakıt/enerji seçeneğidir, bu sebeple geleceğin kaynakları olacaklardır. Yatırımcılarımızın bu tarz çevre dostu temiz, çevre dostu projelere yönelmeleri tabiatın kalbi konumundaki ilimizde memnuniyet vericidir. Bunun yanında ülkemizde beyaz et üretimin 1/3'ünü karşılayan sektörümüz içinde önemli bir maliyet düşüşü sağlayacaktır. Hibe Sözleşmelerini imzaladığımız projelerin değerli üreticilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, başta Sayın Valimiz Ahmet Ümit, Sayın Bakan Yardımcımız Fatih METİN, Bolu milletvekillerimiz Sayın Arzu AYDIN ve Fehmi KÜPÇÜ başta olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Üreten Bolu'muzun Üreten çiftçilerine hayırlı olsun " dedi.Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.