11 proje için protokol imzalandı

Haber: Esra Perçin

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve ilimiz Bolu’dan da kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan 11 proje projeler Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın(MARKA) Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projeler için İzmit MARKA şubesinde imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 2010 senesinden beri çeşitli destek alanlarında faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kurumların hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Çöpoğlu ayrıca, 2010 yılından beri 11 Teknik Destek Programı yapıldığını ve bunun sonucunda bölgeye toplamda 575 proje için yaklaşık 5 milyon TL’lik bir kaynak sağlandığını açıkladı.

Yapılan konuşmaların ardından ilimiz Bolu’nun da aralarında yer aldığı, destek almaya hak kazanan projelerin protokolleri kurum temsilcileri tarafından imzalandı.