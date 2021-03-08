11 şehidimiz için zirveye çıktılar

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği ve Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi 12 kişi, Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere Bingöl’den havalandıktan sonra düşen helikopterde şehit olan askerlerimiz için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiler. 12 kişilik grup şehitlerimiz için yaptığı etkinlikte Köroğlu Dağı Zirvesine tırmandılar. Onlarca kilometrelik yürüyüşün ardından zirveye ulaşan grup bir süre burada dinlendi. Dağcılık İl Temsilciliği ve Köroğlu Dağcılık Kulübü üyeleri, zirvede bulunan Türk Bayrağını da yenisi ile değiştirdi.

“RUHLARI ŞAD, MEKANLARI CENNET OLSUN”

Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Hakan Esen yaptığı açıklamada, “Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu ne yazık ki 11 askerimiz şehit oldu. Ülkemizi yasa boğan bu elim kaza sonrası şehitlerimize ithafen böyle bir etkinlik yapmak istedik. Bu anlamda tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.