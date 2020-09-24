11 sikke ve 7 heykel ele geçirildi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 17 Eylül 2020 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada şahsın üzerinde tarihi eser niteliği olan 11 adet madeni para sikke ile 7 adet heykel obje ele geçirildi. Araçtaki 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.