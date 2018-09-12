Haber:Aysun BEYKOZ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bolu merkezine bağlı Bahçeköy’de meydana geldi. Ailesine ait traktörü izinsiz olarak alan Veysel Özyaman’ın kullandığı 14 EA 865 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Veysel Özyaman traktörün üzerinden fırladı. Daha sonra traktör çocuğun üzerinden geçtikten sonra kanalın içinde sıkışarak durdu. Kazayı görenlerin aramasıyla olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ağır yaralı olan çocuğu ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Özyaman burada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.