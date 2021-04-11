110 çiftçiye sertifikalı yonca

Haber: Onur Akçelik

Seben İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bolu il Özel İdaresince yürütülen proje kapsamında getirilen yonca tohumları çiftçilere ulaştırıldı. Yüzde 50’si hibe olarak desteklenen projeyle 110 çiftçiye 2 bin 250 kilogram sertifikaları yonca tohumu dağıtıldı.

“ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ”

Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hayvancılıkta ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretiminin arttırılması ve yem maliyetlerinin düşürülmesi, hayvancılığın geliştirilerek sürdürülebilir geçim kaynağı haline getirilmesi amacıyla hazırlanan projede, hayvancılıkta ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem ihtiyacının çiftçi eliyle öz kaynaklardan üretilmesini sağlayarak yem maliyetlerini düşürmek ve bunun yanı sıra meralar üzerindeki otlatma baskısını azaltarak çayır ve meralardaki ot veriminin arttırılması amaçlandığımız çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 13:16