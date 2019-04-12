1100 fidanı toprakla buluşturdular

Haber: Esra Öztürk

11 Nisan Dünya Şizofreni Günü dolayısıyla Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hülya Ensari de katıldı. 1100 fidanın hastane bahçesinde toprakla buluştuğu etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Hülya Ensari şunları söyledi: “Dünya Şizofreni Gününde hastanemiz bahçesinde Hastalarımız, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi üyelerimizle birlikte fidan diktik. Toplam 1100 fidanın ekilmesinde katkıda bulunan Bolu Erozyonu Önleme ve Ağaçlandırma Gönüllüleri Derneği’ne, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne, İl Sağlık Müdürlüğüne, Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği üyelerine, TRSM üyelerine, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Hastanesi ve EAH Ailesine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

Sağlık İl Müdürü Demirkol ise etkinlikle alakalı, “Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanemizin bahçesine hastane çalışanlarımız ve hastalarımız ile beraber 1100 adet fidan dikildi. Bu güzel ve anlamlı organizasyon için hastane yönetimimize, destekleri için Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Erozyonla Mücadele Derneğimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.