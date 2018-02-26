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26 Şubat 2018 Pazartesi
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    • 1112 personel sınava girecek

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları tamamlandı. Sınava girecekler ve hak kazanamayanların listesi açıklandı.

    26 Şubat 2018 Pazartesi 09:16
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    1112 personel sınava girecek
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler Bolu İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlandı.

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bu güne kadar taşeron firmada sözleşmeli olarak çalışanlar arasında yapılan ilk elemede 1112 personel sınava girmeye hak kazanırken, 287 personel ise sınava girmeye hak kazanamadılar.
    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğü, Bağlı

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