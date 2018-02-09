HABER:Ceylan Beykoz

Yapımı devam eden 112 Acil Merkezinin yapıldığı alanda incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Özdemir, yaptığı açıklamada, merkezinin yapılmasıyla birlikte hastalar için Mudurnu'dan ambulans istemeye gerek kalmayacağını belirtti. Özdemir, merkez sayesinde beldedeki hastalara ve kazalara daha kısa sürede müdahale edilebileceğini ifade ederek, "Bir 112 Acil Merkezine kavuşmanın sevinci içindeyiz. Bölge itibarıyla yılda yaklaşık 50 bin kişinin devre mülklere gelmekte. Bölgemiz çok hareketli. Yapılmakta olan 112 Acil merkezi bile ileride yeterli olmaya bilir. Hastane yapımı için çalışacağız" dedi.