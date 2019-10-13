112 ekibi Barış Pınarı için Kilis’te

Haber: C: Kutay Aykan

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin Güneydoğu sınırında başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, harekata destekler de çığ gibi artıyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Ekipleri, daha önce Zeytin Dalı Harekatı’nda gösterdiği hassasiyeti yineleyerek herkesin takdirini kazandı. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir 112 Acil Ekibi, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sağlık hizmeti vermek üzere gönüllü olarak Kilis’e gitti. Bir ambulansla Kilis’e giden ekipte 1’i şoför, 1’i doktor ve 1’i ATT uzmanı olmak üzere 3 kişi bulunuyor.

Öte yandan bir şoförün de İl Sağlık Müdürlüğünden izin alıp gönüllü olarak tek başına ambulansla Kilis’e gittiği de öğrenildi.