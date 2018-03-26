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26 Mart 2018 Pazartesi
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    • 112 evde aradı polis çantacıda buldu

    Bolu’da 60 yaşındaki yaşlı kadının evinde rahatsızlandığı ve haber alınamadığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık ekipleri yaşlı kadını evde ararken, polis onu bir çantacıda otururken buldu.

    26 Mart 2018 Pazartesi 15:07
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    112 evde aradı polis çantacıda buldu
    Foto galeriye git  Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu’da ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz aylarda komşularının kendisinden haber alamaması üzerine polise haber vermişti. Olay yerine gelen polisler yaşlı kadını evde uyur vaziyette bulmuş ve zemin katta oturan yaşlı kadının birinci katta oturan komşuları da; “Keşke ölseydi” demesi ulusal ve yerel basına yansımıştı.

    Bu olayın bir başka benzeri ise yine aynı apartmanda meydana geldi. 60 yaşındaki Fatma Güzin Altuntaş’ın, oturduğu evde kendisinden haber alınamadığı üzerine komşular durumu polise bildirdi. Bahçelievler Polis Merkezinden bir ekip ile 112 Sağlık ekipleri. Olay yerine gelerek yaşlı kadınını ziline bastılar.

    Dakikalarca kapı zilinin çalınmasına rağmen kapı açılmayınca 112 sağlık ekipleri de evin camına vurarak, bir hayat belirtesi aradı. Bu arada yaşlı kadının komşuları, sürekli olarak kendilerinin rahatsız edildiğini ve hakaretlere uğradıklarını belirtirken, olay yerinde bulunan polisler, yaşlı kadının cep telefon numarasına ulaştılar.  

    ÇANTACIDA ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan görüşmede koltuk değnekleriyle sokağa çıkan yaşlı kadın kendisinin Somuncu Baba Camisinin karşısında bulunan bir çantacıda oturduğunu belirtmesi üzerine sağlık ekipleri ile polisler, çantacıya giderek, yaşlı kadını sapa sağlam bulduktan sonra rahat bir nefes aldılar. Fatma Güzin Altuntaş, sağlık kontrolünün yapılması için hastaneye kaldırıldı.

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