“112 Sağlık Emekçilerinin Acil Çağrısıdır: SES Verin, SES Olun!”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bolu Şube Sekreteri Ersin Irmaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerinin sorunlarının her geçen gün daha da artmasına rağmen en basit sorunları bile pansuman günü birlik tedbirlerle çözülmeye çalışılmakta, sorunu yaratan koşullar ısrarla ortadan kaldırılmamaktadır.”

“Yaptığımız işyeri ziyaretlerinde 112 istasyon noktalarında, komuta ve çağrı merkezlerinde kurum yöneticileriyle, sağlık emekçileriyle yaşanan sorunları, sorunların çözüm önerilerini konuştuk. Sorunların büyük bir çoğunluğunun sağlık politikasından ve sağlık sisteminden kaynaklı olması yasal düzenleme yapılması ihtiyacının belirgin olması nedeniyle birincil sorumluluğu olan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden randevu talep ettik. Başka sendikalara kapıları sonuna kadar açık olan Bakanlığın her birimi gibi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün randevu vermemesi bizi şaşırtmadı aslında. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin değişeceğini bildiğimizden, bir sendika olarak taraf olmamızdan kaynaklı, çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması, iyileştirilmesi, acil sağlık hizmetlerinde hizmet alan ve verenlerin görüşlerinin alınması için taleplerimizi iletmek ve tüm kamuoyuna duyurmak zorundayız. Sayın Genel Müdür, devletin bir memuru olarak uluslararası normlar ve ulusal yasalardan varlığını alan bir sendikaya cevap vermek, alanınızdaki sağlık emekçilerinin sorunlarını, onların adına size iletmek isteyen sendikaların taleplerini, dinlemek ve çözüm önerilerini dikkate almak zorunda olduğunuzu hatırlatırız.SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN BİRLİKTE ÖRGÜTLENMEK VE BİRLİKTE MÜCEDELE ETMEKTEN BAŞKA YOL OLMADIĞINI ÖĞRENDİK. BİRLİKTE BİR OLARAK, SES’DE ÖRGÜTLENEREK SES’İMİZİ DAHA GÜR, GÜÇLÜ VE ÖZGÜRCE ÇIKARMALIYIZ”

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bolu Şubesi)