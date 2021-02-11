112’yi gereksiz yere meşgul ediyorlar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valiliği bünyesinde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 12 Haziran 2018’de yapımı ve donanımı tamamlanarak hizmete girdi. Çıkınlar Mahallesindeki Acil Çağrı Merkezi tarafından 110 İtfaiye, 112 Sağlık, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma acil çağrıları karşılanıyor.

ÇAĞRILARIN YÜZDE 75’İ GEREKSİZ ÇAĞRI

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada bugüne kadar toplam 735 bin 300 çağrının karşılandığı ve bunlardan 183 bin 350’si vakaya dönüştüğü bildirildi. Çağrıların 551 bin 947’si ise anonsta kapanan veya vakaya dönüşmeyen, dolayısıyla vaka formu oluşturulmayan danışma amaçlı veya gereksiz çağrılardan oluştu.

11 AYDA 10 BİNDEN FAZLA TALEP

Açıklamada koronavirüs salgını kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: “2020 yılı başında Çin’de çıkan, kısa sürede dünyayı ve ülkemizi de etkisi atına alan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için ülke genelinde olduğu gibi İlimizde de Bolu Valiliği koordinesinde 23.03.2020 tarihinde VEFA Sosyal Destek Sistemi kurulmuş, bu güne kadar toplam 10 bin 460 talep formu oluşturularak sahadaki ekipler marifetiyle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmıştır.”

Bolu Valiliği koordinesinde oluşturulan İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) Sisteminde ise bugüne kadar toplam 516 ihbar alındı. Alınan ihbarlar kurumlara yönlendirilerek gerekli denetimler yaptırılıp sonuçlandırıldı.