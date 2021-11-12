115 milyon 800 bin TL’lik bütçe onaylandı



Haber: Ceylan Beykoz

Yaşar Yüceer Başkanlığında başlayan İl Genel Meclisi toplantıları, Cuma günü yapılan oturumla, İlçelere ayrılan bütçeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ayrılan bütçeler ve müdürlük bütçeleri oy birliğini ile kabul edilerek net rakamlar belli oldu. Toplantının ilk gündem maddesi, 2022 yılı İl Özel İdare bütçesinin görüşülmesi (Bütçe Kararnamesinin oylanması), ikinci gündem maddesi 2022 yılı il Özel İdare bütçesinin görüşülmesi (gelir ve gider bütçesinin oylanması) maddeleri görüşüldü.

İLÇE ÖZEL İDARE BÜTÇESİ

Dörtdivan 50.000 TL, Gerede 85.000 TL, Göynük 80.000 TL, Kıbrıscık 50.000 TL, Mengen 80.000 TL, Mudurnu 80.000 TL, Seben 80.000 TL, Yeniçağa 50.000 TL.

KAMU KURUM VE KURUŞLARINA AKTARILACAK BÜTÇE

Kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak olan ödenek miktarı; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 250 bin TL, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 15 bin TL, İl Jandarma Komutanlığı 200 bin TL, İl Emniyet Müdürlüğü 200 bin TL, Sağlık İl Müdürlüğü’ne 10 bin TL, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 milyon 355 bin TL, Sosyal Güvenlik Müdürlüğü 110 bin TL, İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü 786 bin 250 TL, Kültür ve Turizm Müdürlüğü 80 bin 500 TL, Tarım İl Müdürlüğü 250 bin TL,

MÜDÜRLÜK BÜTÇELERİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

İl Özel idaresi Müdürlükleri’ne belirlenen bütçe ise; Mali Hizmetler Müdürlüğü 7 milyon 979 bin 66 TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 34 milyon 768 bin 184 TL, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 80 bin TL, Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 1 milyon 315 bin TL, Encümen Müdürlüğü 1 milyon 781 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 26 milyon 915 bin TL, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 900 Bin TL, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 6 milyon 240 bin TL, Hukuk Müşavirliği 200 bin TL, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 140 bin TL Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 16 milyon 940 bin TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 100 bin TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 600 bin TL olmak üzere plan ve bütçe komisyonundan gelen 2022 yılı İl Özel İdare bütçesinin toplamda 115 milyon 800 bin TL olarak uygun görüldü, meclis üyelerinin oylarına sunularak oy birliği ile kabul edildi.