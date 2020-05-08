1.177 liralar ödenmeye başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek. 17 Nisan'da çıkan kanuna göre ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.

Bakan Selçuk bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını söylemiş ve çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekmişti. Bakan Selçuk, nakdi ücret desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, “Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız” sözleriyle açıklık getirmişti.