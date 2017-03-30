Haber: Röportaj: Kasım ŞAHİN

Bolu’da emlakçılık yapan genç girişimci Volkan Serin, referandumun emlak piyasasına etkileri, 1+1 daireler ve emlakçıların yaşadığı sorunlarla alakalı açıklamalarda bulundu.

Referandum sürecinin emlak piyasasını etkilediğini belirten Volkan Serin, “Vatandaşlarımızın referandumu beklemesi konut satışında etkisini hissettiriyor. Referandum sonucunu bekliyor herkes. Ancak ben yatırım yapacak, ev alacak kişiler için şu an doğru zamanının olduğunu düşünüyorum. Çünkü banka faizleri ile konut fiyatları geçen yıla oranla çok yüksek miktarda değil. Referandum etkisi var ama referandumdan sonra da pek değişeceğini sanmıyorum” dedi.

FUHUŞ YUVASI GİBİ GÖRÜYORLAR

1+1 dairelerin fuhuş evi gibi algılanmasından rahatsızlık duyduklarını dile getiren Serin, “Kiralama işini yapan emlakçılar, OHAL kapsamında yapılan Kimlik Bildirme Kanunu’ndaki değişiklik ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün başlattığı Geçici İkamet ve Kimlik Bildirme Sistemiyle bu daireleri kiralayanların, dairelerde kalanların kimlik bilgilerini güncel olarak emniyete bildiriyor” dedi. Bu konuda daha önce yaptırım olmadığına dikkat çeken genç girişimci emlakçı Volkan Serin, “Daha önce herhangi bir yaptırım olmadığı için bu günlük kiralık dairelerde kimin kaldığı, daireleri kimin kiraladığı belli değildi. Bunu sadece fuhuş yuvası olarak değerlendirmek de doğru değil. Herkesin kafasında böyle bir algı var. Oysa Bolu’ya dışarıdan gelen birçok insan var. Hastaneye gelen oluyor, askeri personel geliyor ve kalmak istiyor, formasyona gelen var, öğrenci olarak gelen var, Bolu’yu gezmek için gelen var. Bunu komple fuhuş evi olarak yansıtmak doğru değil. Bu algı daireleri kiralayan belirttiğim kesimi zan altında bırakıyor. Şu an zaten emniyet tarafından bunun önlemi de alınmış durumda. Bu konuda çok sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Biz 1+1 daireleri normal olarak yıllık kiraya verdiğimizde bir kişiyle kontrat yapıyoruz. Bu yaptığımız kontrat ile bizim daireyi kiraya verdiğimiz kişinin yanına kimin gelip gittiğini zaten kontrol etme şansımız olmuyor. Olaya bir de bu yönden bakmak lazım. Şimdi biz, art niyetli olmadan bu işi yapan arkadaşlar kimlik bilgilerini sisteme girdiğinde o gece, o dairede kimin kalıp kimin kalmadığını biliyoruz. Emniyetin de bilgisi oluyor. Evde kalanların bu sistem ile tespit edilmesi, eğer suçlu varsa suçlunun yakalanmasında büyük önem arz ediyor” diye konuştu. 1+1 dairelerin insanların kafasında fuhuş yuvası olarak anılmasının mal sahiplerinin de midesini bulandırdığını söyleyen Serin ayrıca, bu sektörün Türkiye’nin her yerinde olduğunu ve emniyetin bu konuda aldığı tedbirleri yeterli gördüğünü belirtti.

GÜVEN DUYGUSU ÇOK ÖNEMLİ

Emlakçıların sektörde yaşadığı sorunlara da değinen Volkan Serin, güven duygusunun çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’de ekonomik kriz olması nedeniyle emlakçılar olarak sorun yaşadıklarını ve bunun alıcı ile satıcı arasında olduğu gibi emlak piyasasını da etkilediğini dile getiren Serin ayrıca yaşadıkları sorunlar ile alakalı şunları söyledi: “Biz 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Vergi kaydımız, eğitim sertifikalarımız, belgelerimiz, ruhsatımız, her şeyimiz bulunuyor. Eksik bir belgemiz yok. Bu işi kanunen resmi olarak yapmayan birçok emlakçı var Bolu’da. Vergi dairesinin, Bolu Belediyesi’nin ya da bu işle ilgilenen kurumların ruhsat verirken bu kişilerin elinde belge olup olmamasını dikkate almasını bekliyorum. En azından böyle bir durumda kayıt dışı ya da belgesiz çalışan kişiler tespit edilir, daha doğru bir kontrol yapılmış olur. Bu sayede insanlar arasında daha güvenli bir ticaret olur. Çünkü insanlar her emlakçıya aynı güvenle bakmıyor. Alıcı ile satıcının bir araya gelmesinde en büyük önem emlakçının iki tarafa güven sağlıyor olması. Bolu’da da duyduğumuz olaylar var. Aynı daireyi birkaç kişiye kiralamak, aynı daireyi birkaç kişiye satmak gibi şeyler duyuyoruz. Bu durumlar emlakçıya olan güveni etkiliyor. Ben resmi kurumların vergi mükellefiyetine geçilmeden önce, iş yeri açma ruhsatı vermeden önce bu meslekte evrak olarak ne gerekiyorsa önce onların tamamlanmasını istemesi gerekiyor bence.