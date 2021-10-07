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12 bin 154 TL idari para cezası uygulandı

Bolu TEM Otoyolu üzerindeki tesislerin market ve restoranlarına yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen iki işletmeye 12 bin 154 TL idari para cezası uygulandı.

12 bin 154 TL idari para cezası uygulandı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan tesisler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan katılan ekipleriyle tek tek denetlendi. Ekipler tesisler içerisinde bulunan market ve restoranlarda satılan ürünler ile gıdaları tek tek denetledi. Dinlenme tesislerinin market ve restoranları ile akaryakıt istasyonlarının market kısımları ile beraber toplamda 21 gıda işletmesinin kontrol edildiği denetimlerde iki işletmeye 12 bin 154 TL idari para cezası uygulandı.

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