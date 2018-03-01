HABER:Semih Baykal

Yangın İlimiz Mengen İlçesi Demirciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yusuf Karbancıoğlu’na ait tavuk kümesinde saat 03:28 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kümesten alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen Mengen Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kümesin yanında bulunan çiftlik evine sıçramadan söndürdü. Yangında tavuk kümesinin içerisinde bulunan 12 bin 600 tane civciv telef olurken, kümeste tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.