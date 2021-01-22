-12 derecede kar yürüyüşü

Haber: Erdal Tanrıverdi

15 doğaseverin katıldığı trekking faaliyeti, Gölcük Tabiat Parkı'nda başladı. Önce Gölcük’ün eşsiz güzelliğinin tadını çıkaran doğaseverler tamamen donmuş olan göl kenarında fotoğraf çektirdiler. Bazı doğaseverler uyarılara rağmen donmuş göl yüzeyine çıkarak buz üzerinde yürürdüler. Gölcük’ün doyumsuz güzelliğinin ardından başlayan 13 bin metrelik yürüyüş yaklaşık dört saat sürdü. Üç kez mola verilen yürüyüşün yemek molası sırasında nadir görülen Kızıl Gerdan-Nar Bülbülü kuşu Duayen Gazeteci Metin Ferah tarafından fotoğraflandı.

NAR BÜLBÜLÜ;

Uzunluğu 14 santimetre büyüklüğünde olan sırtı sütlü kahverengi yüzünün alt bölümü ve göğsü turuncuya çalan parlak kızıl, karnı beyaz olan bu bülbül ailesine ait kuş nadiren görülen bir tür olarak biliniyor. Ormanlarda, ağaçlıklarda ve bahçelerde yaşayan Kızıl Gerdan Bülbülünü görüntüleyen Metin Ferah, “kar yürüyüşümüz sırasında ağaçlarda öten ancak bir türlü göremediğim Kızıl Gerdan-Nar Bülbülü kuşu, yemek molası verdiğimiz sırada yiyecek bulma ümidiyle yanımıza kadar gelerek bu güzel pozları verdi. Bende fırsat bilerek deklanşöre bastım. Çok güzel bir kuşmuş” ifadelerini kullandı.

-12 DERECE SOĞUK;

Gölcük Tabiat Parkı'nda başlayıp, Çampınar Köyü Yayla Göletinde verilen yemek molası sonrasında Hıdırşeyhler Köyü Yaylası yanından devam eden 13 kilometrelik kar yürüyüşü saat 15.00'te Kökez Piknik Alanı'nda son buldu. Kökez Piknik Alanında son bulan 13 Kilometrelik kar yürüyüşünde unutulmaz bir gün yaşayan doğaseverler yürüyüşü -12 derece soğukta ve karla kaplı bir zeminde gerçekleştirdi. Açık fakat çok soğuk bir havada yapılan trekking ortama 1236 metre yükseklikte bir güzergâhta yapıldı.