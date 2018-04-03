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    • 12 dükkandan sadece 5’i satıldı

    Bolu İli Merkez İlçesi Büyükcami Mahallesi Yeni Belediye Binası yanında bulunan A Bloktaki 12 dükkandan 5 tanesi ihale ile satıldı.

    03 Nisan 2018 Salı 16:54
    Bu haber 405 kez okundu
    12 dükkandan sadece 5’i satıldı
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediyesi yeni belediye binasının yanına bulunan A bloktaki 12 dükkanın satışı için Belediye Meclis salonunda ihale gerçekleştirdi. Ak Parti Belediye Meclis Üyesi İsmail Haluk İnceler başkanlığında gerçekleştirilen ihalede 1-2-3-4,5, 8 ve 9’ncu dükkanlara alıcı çıkmadı. Muhammen bedeli 1 milyon 700 bin lira olan 6’ncı dükkan için sadece Bi-Tur Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. ihaleye girdi. Bi Tur Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 6’ncı dükkan için muhammen bedelin aynısını verdi.

    BELEDİYE İŞ SENDİKASI DÜKKAN ALDI

    Muhammen Bedeli 515 bin 700 TL olan 7’nci dükkan için ihaleye Belediye İş Sendikası tek başına girdi. Sendika bu dükkan için 525 bin TL para verdi.

    10’NCU DÜKKAN İÇİN 5 FİRMA YARIŞTI

    A blok 3’ncü katta bulunan muhammen bedeli 215 bin 100 TL olan 10’ncu dükkan için ihaleye Bi-Tur Turizm ve Ticaret Ltd. Şti, Fatma Tuba Eratalar, Cengiz Yaman, Asil Bey Turizm Taşımacılık Mehmet Çalışıcı, ABG Eğitim Danışmanlık Bilgisayar Gıda Sosyal Hizmetler Turizm Tic.Ltd.Şti katıldı. Bi-Tur Turizm ve Ticaret Ltd. Şti dükkan için 216 Bin TL, Fatma Tuba Eratalar 267 Bin TL, Cengiz Yaman 253 Bin 200 TL, Asil Bey Turizm Taşımacılık 221 Bin 100 TL ve ABG Eğitim Danışmanlık Bilgisayar Gıda Sosyal Hizmetler Turizm Tic.Ltd.Şti 228 Bin TL fiyat verdi. 5 Firmadan en az fiyatı veren Bi-Tur ve Asil Bey şirketleri ihale dışı kaldı. Geri kalan 3 firma açık arıttırma usulü gerçekleşen ihalede kıyasıya mücadele etti. 10’ncu dükkanı 296 Bin TL’ye Cengiz Yaman aldı.

    11 VE 12’NCİ DÜKKANLAR SERİ HAFRİYAT’IN

    Son olarak muhammen bedeli 204 Bin TL olan 11’nci ve muhammen bedeli 268 bin 800 TL olan 12’nci dükkanın ihaleleri yapıldı. İhaleye Haray Turizm Ticaret ve Paz. Ltd.Şti., Fatma Tuba Eratalar, ABG Eğitim Danışmanlık Bilgisayar Gıda Sosyal Hizmetler Turizm Tic.Ltd.Şti ve Seri Hafriyat katıldı. Haray Turizm Ticaret ve Paz. Ltd.Şti 11’nci dükkan için 205 bin TL, Fatma Tuba Eratalar 248 Bin TL, ABG Eğitim Danışmanlık Bilgisayar Gıda Sosyal Hizmetler Turizm Tic.Ltd.Şti 219 bin TL, Seri Hafriyat 250 Bin 150 TL verdi. Haray Turizm Ticaret ve Paz. Ltd.Şti en düşük fiyatı verdiği için ihale dışı kaldı. Yine 3 firma arasında açık arttırma usulü yapıldı. 11’nci dükkanı 285 Bin TL veren Seri Hafriyat kazandı. Son dükkan olan 12’nci dükkanın ihalesine aynı 4 firma katıldı. Bu firmalardan 270 Bin TL fiyat veren Haray Turizm Ticaret ve Paz. Ltd.Şti yine en az teklifi verdiği için ihale dışı kaldı. Haray şirketinin diskalifiye kalmasıyla açık arttırma usulü ile gerçekleştirilen ihalede Seri Hafriyat bu dükkanı da 390 Bin TL fiyat vererek aldı. İhale bu şekilde son bulurken son kararı ihale komisyonun önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İli, Merkez, İlçesi, Büyükcami

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