Haber: Kasım Şahin

İlimizde son zamanlarda yaşanan sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Krdae) sitesinde yer alan verilere göre 27 Eylül Perşembe günü ilimiz Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Baltalı köyünde saat 15.37’De yerin 0 km derinlikte 2.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Son yaşanan sarsıntı ilimizde son 12 günde meydana gelen 8’inci sarsıntı oldu.