Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Anadolu otobanı üzerinde durdurulan araçta 12 kg toz esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak M.S.Ç.(56) Ş.A.(50) isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan alınan ifadesi sonrasında gözaltına alındı. Şahıslar daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.