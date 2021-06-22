12 kız birbirine girdi

İlimizde 6’şarlı gruplar halinde karşı karşıya gelen 12 lise öğrencisi birbirine girdi. Çıkan kavganın 6 kişilik bir grubun içinden bir kız öğrencinin karşı gruptan bir kıza “top” demesiyle başladı.

12 kız birbirine girdi

Haber: Aysun Beykoz

Olay, Cadde AVM’nin arka sokağında meydana geldi. 6’şarlı 2 grup halinde yürüyüş yapan kızların içerisinden bir kızın karşı grup içerisinde bulunan erkek traşlı kıza “top” demesi üzerine 2 grup halinde ağız dalaşı başladı. Ardından 2 grup birbirine girdi.

Olay yerine gelen trafik ve yunus ekipleri kavga eden 2 grubu ayırıp, büyük kavgayı engelledi. Kızlar, GBT sorgularının ardından serbest bırakıldılar.

Olay yerine gelen polis ekipleri, “ biz erkeklerin kavga ettiğini sandık. Sizlere bu  olayı hiç yakıştıramadık” derken 12 kız öğrenci birbirlerini tanımadıklarını söylemesi şaşkınlık yarattı.

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