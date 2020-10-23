12 kuruş indirim beklentisi12 kuruş indirim beklentisi

Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

12 kuruş indirim beklentisi12 kuruş indirim beklentisi

Haber:Erdal tanrıverdi
 

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, indirim gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin fiyatında ise şimdilik bir değişim beklenmiyor. Petrol fiyatları ile dolar/TL kurundaki sert dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da sık sık değişime gidiliyor.

Benzinin litresi bugün İstanbul’da 6,84 TL, Bolu, Ankara’da ve İzmir’de 6,90 TL’den satılıyor. Fiyatlar ilçeler ve bayiler arasında küçük farklar gösterebiliyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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