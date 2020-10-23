12 kuruş indirim beklentisi12 kuruş indirim beklentisi

Haber:Erdal tanrıverdi



Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, indirim gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin fiyatında ise şimdilik bir değişim beklenmiyor. Petrol fiyatları ile dolar/TL kurundaki sert dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da sık sık değişime gidiliyor.

Benzinin litresi bugün İstanbul’da 6,84 TL, Bolu, Ankara’da ve İzmir’de 6,90 TL’den satılıyor. Fiyatlar ilçeler ve bayiler arasında küçük farklar gösterebiliyor.