12 mahallede sular kesilecek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi tarafından yapılan su kesintisi duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizin içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle 18 Ocak 2021 Pazartesi günü (bugün) 14.00 - 18.00 saatleri arasında Sümer, Tepecik, Borazanlar, Bahçelievler ve Tabaklar Mahallelerinin bir kısmında; Karaçayır, Aktaş, Semerkant, Çıkınlar, Köroğlu, Akpınar ve Ovadüzü Mahallelerinin ise tamamında su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın giderilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.”