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23 Ocak 2017 Pazartesi
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    • 12 memur hakkında kararname

    Gece yarısı yayınlanan dört kararname ile yurt genelinde 367 kişi devlet memurluğu görevinden ihraç edildi. Yeni yayınlanan kararnamede Bolu merkez ve ilçelerinden 12 kamu görevlisinin ismi yer aldı.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 08:35
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    12 memur hakkında kararname

    Haber; cEYLAN BEYKOZ

    682, 683, 684, 685 sayılı KHK'lar ile 367 kişi ihraç edildi. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname 23 ocak 2017 Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 682, 683, 684 ve 685 sayılı kararnamelere göre: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulması kararlaştırıldı. 367 kişi görevinden ihraç edildi. 124 kişi göreve iade edildi. 2 medya kuruluşu kapatıldı. 23 Ocak 682 sayılı KHK ihraç edilenler listesi, 683 sayılı KHK ihraç edilenler listesi, 684 sayılı KHK ihraç edilenler listesi ve 685 sayılı KHK ihraç edilenler listesi yayınlandı. İsim isim ihraç listesi haberimizde...

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı. Buna göre ilimiz genelinde, Müftülüklerden 8, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Sağlık Bakanlığından 2 ve Valilik personeli 1 olmak üzere toplam 12 kişinin ismi kararnamelerde yer almış oldu.

     

    İHRAÇ EDİLENLER

    Aday Kaymakam İlhan İlkan Bolu Valiliği

    Hemşire Ayşe Yeşilyurt Kamu Hastaneler Birliği

    Hemşire Nermin Sarpkaya Kamu Hastaneler Birliği

     

    GÖREVE İADE EDİLENLER

    Tapu Müdürü Ekrem Boyraz Çevre Bakanlığı Göynük

    Kur’an Kursu Öğretici Canan Özaçar Müftülük Bolu

    Kur’an Kursu Öğretici Gülay Çelikkaya Müftülük Bolu

    Kur’an Kursu Öğretici Selda Yıldız Müftülük Seben

    Eğitim Görevlisi Müfit Sevinç Müftülük Bolu

    Müezzin Kayyım Remzi Oğur Müftülük Gerede

    Müezzin Kayyım Mevlit Çokyaşar Müftülük Mengen

    İmam Hatip Şaban Eldeş Müftülük Mudurnu

    Müezzin Kayyım Ali Yiğit Müftülük Seben

     

     

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