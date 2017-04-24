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Dün Hürriyet gazetesinde yayınlanan köşe yazısında ilimiz Organize Sanayi Bölgesi’ndeki serum fabrikası ziyaretini nakleden Munyar, “Birileri ‘arkadan itti’ Bolu’da seruma 12 milyon dolar yatırdı” başlığını kullandı.

İŞTE O YAZI;

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’le fabrika gezisi planını paylaştı. İSO Meclsi Üyesi Nurettin Çetinkaya’nın Bolu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki serum fabrikasına gideceğiz. Bolulu olan Metin, İSO’dan bir grubun memleketine gitmesine memnun oldu. Aynı gün ben de orada olacağım. Bahçıvan ve Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkanvekili Tahsin Öztiryaki, İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanvekili Dursun Topçu’nun bulunduğu masada bana döndü. Siz de bizimle Bolu’ya gelin.

Bahçıvan, Özhamaratlı, İSO Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Aslandağ, Bekir Yelken, Nahit Kemalbay, Nurhan Kaya, İSO Meclis Divan Üyesi Kemal Akar, Disiplin Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram’ın yer aldığı bir ekiple Bolu’ya gittik.

Önce Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcıları Lebine Özçağlar ve Mustafa Özkoparan’ın ev sahipliğinde Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin’le buluştuk. Ateş ve Metin’den Bolu’yu, kentin potansiyelini dinledik.

Daha sonra İstanbul Yenibosna’daki Çetinkaya Nakış’ın kurucusu Nurettin Çetinkaya’nın serum fabrikasına geçtik. Çetinkaya, 5 yıl önce hiç bilmediği bu sektöre tesadüfen girdiğini belirtti. Yatırım için farklı bir alan araştırırken, birileri vesile oldu. Kendimi Bolu’da serum fabrikası yatırımı yaparken buldum. 12 milyon dolar yatırım yaptım. 2 yıldır 20-25 milyon ünite kapasite ile faaliyetimizi sürdürüyoruz.

Cirosunu merak ettim, paylaştı. 2016 ciromuz 30 milyon liraydı. Yüzde 40’ı Suriye, Irak, İran ve Libya’ya ihracatla sağlandı. İSO’daki arkadaşları sordu. Bu yatırımdan memnun musun?

Gülümsedi. Bazen beni arkadan kim itti diye düşünüyorum. Sonuçta Türkiye’de serum üretimi yapan 5 fabrikadan biriyiz. Ardından ekledi. Bu işe daha genç yaşlarda girmek varmış. Serumda yerlilik oranını sordum, yanıtladı. Su dışında herşey ithal... Torbası, plastik aparatları hep ithal. Şimdi aparatları yerli ürettirmek için çözüm ortağı arıyoruz. Erdal Bahçıvan, fabrika turuna noktayı koydu. Allah utandırmasın...

Çetinkaya İlaç’ın en büyük alıcısı SGK olmuş ama ihracata yüklenip, kendi özelinde cari açığı kapatmayı hedefe koymuş...

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, memleketini şöyle tanımladı. Bolu, Türkiye’nin incisi. Refah ve huzurla akla gelir. Tarım, turizm ve sanayi dengesi var. Pazarlamamız eksik.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 300 bin nüfuslu kentin bazı sıralamalardaki yerine işaret etti. Sosyo ekonomik gelişmişlikte 11, yaşanabilirlikte 3’üncü sıradayız. Kişi başı gelir 14 bin dolar düzeyinde. Kentte beyaz et ve hindi üretiminin önde olduğunu anımsattı. Türkiye’nin beyaz ve hindi etinin yüzde 25-30’u Bolu’dan sağlanıyor.

Kentin en büyük ilçesi Gerede’ye dikkat çekti. 127 üretici, Tükiye deri üretiminde yüde 40 pay alıyor. Kentteki Arçelik fabrikasına değindi. Arçelik’e saçaklı metal üretimi yapan 30 yan sanayi kuruluşumuz faaliyet gösteriyor. İtalyan makarna üreticisi Barilla’yı gösterdi:

- 7 yabancı şirketin üretim tesisi Bolu’da. Kentin ihracatının 1 milyar dolara yakın olduğunu kaydedip, ekledi. Her zaman yeni yatırımcılara kapımızı açık tutmakla birlikte, başta kimya olmak üzere, çevre konusunda şüphe yaratacak yatırımcıyı kabul etmiyoruz. Türker’in bu sözleri İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Başkan Yardımcıları Adnan Dalgakıran, İrfan Özhamaratlı ve Meclis Divan Üyesi Kemal Akar’dan destek gördü. Aman Bolu’da doğanın bozulmasına izin vermeyin...

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, kentin sanayi yatırımı teşviklerinde 2. bölge kapsamında olduğunu vurguladı. Kentimizde 51.4 dönümlük bir alan “Kültür ve Turizmi Koruma-Geliştirme Bölgesi” ilan edildi. Burası turizm yatırımları için 5’inci bölge teşviklerinden yararlanabilecek. Daha sonra Türker Ateş ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan başkanlığındaki ekiple, Bolu Valisi Aydın Baruş’un katılımıyla Gölcük’teki göl kıyısında yürüdük. Bolu ve Kartalkaya’daki Gazelle Otelleri’nin patronu Halit Ergül, gölün oluşumunu anlattı. 1940’lı yıllarda ormancılar tomruk ıslatmak için yapay göl oluşturmuş. Göl, günümüze kadar korunmuş. Burası hafta sonları çok ilgi görüyor.