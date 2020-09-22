12 okulda güçlendirme çalışması tamamlandı

Haber: N. Halid Altundal

Tüm yurtta olduğu gibi Bolu’da da ilk etapta Anasınıfı ve ilkokul 1’nci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Ümit tören sonrası yaptığı açıklamada güçlendirme çalışmaları yapılan okullar hakkında bilgiler verdi.

“OKULLARIMIZDA HERHANGİ BİR FİZİKİ PROBLEM YOK”

Vali Ümit, “Devletimiz her zaman olduğu gibi eğitim öğretime mümkün olduğunca en üst seviyede imkânlar sağlayarak görevini yapmakta ve yapmaya çalışmaktadır. İlimizde aciliyet arz eden 20 okulun güçlendirme ihaleleri süreç içerisinde yapılmıştı. Bugün itibariyle bu okullarımızdan 12 tanesini teslim almış durumdayız. Okullarımızın boyası ve tüm dezenfektan işlemleri yapıldı. Bundan sonra da okullarımızda özellikle bu konulara çok dikkat edilecektir. Fiziki herhangi bir problemimiz yok. Diğer okullarımızı da önümüzdeki günlerde inşallah teslim alacağız” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HEP BİRLİKTE GAYRET EDECEĞİZ”

Milli Eğitim Bakanlığının tahsis etmiş olduğu ödeneklerle, okulların ihtiyaçlarının yerel imkânlardan da katkı sağlanarak karşılandığını ve karşılanacağını belirten Vali Ümit ayrıca, “Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim öğretim görebilmeleri için mevcut şartları da zorlayarak en üst seviyede yardımcı olmaya, elimizden geleni yapmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Bu imkânları sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyelerimiz, Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere emeği geçen üst ve ast her kademedeki zevata gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.