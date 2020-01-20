12 saat mahsur kaldılar

Haber: Volkan Yılmaz

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan ve girişin yasak olduğu öğrenilen Yedigöller Milli Parkı’na farklı yollardan gitmeyi deneyen 3 kişi Ayı Kayası mevkiinde mahsur kaldı. 2 bin metre yükseklikte yaklaşık 12 saat mahsur kalan 3 kişinin imdadına Köroğlu Off-Road kulübü kurucusu Emre Bozkurt ve arkadaşları yetişti. Off road araçları mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bölgeye giderek uzun süren bir çalışma neticesinde pikap ve içerisinde bulunan vatandaşları kurtararak geri döndü.

Kendilerini kurtaran Köroğlu Off-Road kulübü üyelerine çok teşekkür eden mahsur kalan vatandaşlardan biri tüm üyeleri İstanbul’a davet etti.

Off-Road kulübü üyeleri uyardı

Köroğlu Off-Road kulübü üyelerinden Özgür Gülen Yedigöller’e gitmek isteyen vatandaşları uyardı. Yoğun kar nedeniyle yolların kapalı olduğu Yedigöller Milli Parkı’na gidişin yasak olduğunu hatırlatan Gülen, “Buradan tavsiyem Yedigöller yolunu kapatmışlar. Lütfen kurallara uyalım. Cesaretli olmak güzeldir ama burada yaklaşık 1.5 metre kar var. O yüzden tavsiyem buraya çıkılmaması” dedi.