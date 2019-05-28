12 sürücüye ceza kesildi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında da trafik güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Trafik ekipleri 27 Mayıs Pazartesi günü Hitit Sokak Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği uygulamada toplamda 40 sürücüyü denetledi. Yapılan denetimlerde 8 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten, 1 sürücüye cam filmi kullanmaktan, 2 sürücüye araç muayenesi bulunmadığı için para cezası uygulandı. Ayrıca 100 ceza puanını doldurduğu için bir sürücünün de ehliyetine el konuldu. Denetimler sonucunda toplamda 1 569 TL para cezası kesildi.