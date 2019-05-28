12 sürücüye ceza kesildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün iftar sonrasında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 12 sürücüye ceza kesildi.

12 sürücüye ceza kesildi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında da trafik güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Trafik ekipleri 27 Mayıs Pazartesi günü Hitit Sokak Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği uygulamada toplamda 40 sürücüyü denetledi. Yapılan denetimlerde 8 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten, 1 sürücüye cam filmi kullanmaktan, 2 sürücüye araç muayenesi bulunmadığı için para cezası uygulandı. Ayrıca 100 ceza puanını doldurduğu için bir sürücünün de ehliyetine el konuldu. Denetimler sonucunda toplamda 1 569 TL para cezası kesildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alt Liglerde Neler Yaşandı?
Alt Liglerde Neler Yaşandı?
  1. Spor

banner129