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01 Temmuz 2018 Pazar
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    • 12 Temmuz’da ihale yapılacak

    Mülkiyeti Gerede Belediyesine ait olan, Kitirler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 66 ada 37 nolu parselde bulunan Kervan Otel projesi 12 Temmuz 2018 tarihinde ihaleye çıkacak.

    01 Temmuz 2018 Pazar 11:37
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    12 Temmuz’da ihale yapılacak

    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi tarafından yapımı planlanan Kervan Otel ve İşyeri için ilk adım atılıyor. İl Özel İdaresinden satın alınan 9.340 metrekare toplam inşaat alanı bulunan Otel binası 54 Odalı ve yaklaşık 120 yatak kapasiteli olacak 250 kişilik çok amaçlı salon ve yaklaşık 150 kişilik restoranı bulunacak Kervan Otel binasının zemin katına 2 katlı 89 araçlık otopark ve 2 adet işyeri yapılacak.

    Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamasında “Kitirler Mahallemizde Atatürk Bulvarı Üst yolda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış atıl vaziyette bulunan Kervan Otel binası yıkılarak yerine şehir siluetine uygun modern otel ve işyerleri ve otopark yapmayı planlamaktayız, İhalesini 12 Temmuz 2018 Perşembe günü yapacağımız projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize ve hemşehrilerime hayırlı olsun” dedi.

    İhale Kitirler Mahallesi Eski Hükümet Sokak No:2 adresinde 12 Temmuz 2018 saat 14.30 da yapılacak.

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