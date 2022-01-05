12 yaşında hafızlığını tamamladı

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Müftülüğümüze bağlı olarak Uluslararası Sandallar Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursunda hafızlık eğitimini başarı ile tamamlayan ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü "Okul-Kur'an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Bolu Akşemseddin Hafız İmam-Hatip Ortaokulu 6. sınıfta akademik eğitimine devam eden Zeynep Rana Haykır için 04.01.2022 salı günü Sandallar Kız Kur’an Kursu Konferans Salonunda taç giyme programı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Ortaokulu Müdürü ve Kur’an Kursu Öğreticileri, öğrenciler ve ailelerinin katılımları ile başladı. Hafız öğrenci Zeynep Rana Haykır tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kur’an tilavetinden sonra İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu bir konuşma yaptı. Sayın Tahiroğlu: “Sandallar Uluslararası Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursumuzdan bugüne kadar çok öğrencimiz hafız olarak mezun oldular. Bugün de 12 yaşında olan Zeynep Rana Haykır 15 ay gibi kısa bir zamanda hafızlık eğitimini tamamladı. Kendisini hocasını ve ailesini kutluyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun konuşmasının ardından, öğrencilerin hazırlamış oldukları gösteri, ilahiler ve duadan sonra hafız öğrenci Zeynep Rana Haykır’a hafızlık aşamasında emeği geçen Kur’an Kursu Öğreticisi Rahime Kablanbaba tacını giydirdi. Hafız öğrenciye başta İl Müftüsü Sayın Tahiroğlu olmak üzere diğer katılımcılar tarafından çeşitli hediyeler verildi. Program sonunda bütün katılımcılara, öğrencilere ve ailelerine ikramda bulunuldu.