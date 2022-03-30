12 yaşında istismar edildi, 19 yaşında adalet yerini buldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaşanan çirkin olay 2015 yılı Ağustos ayında Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Olay tarihinde 12 yaşında olan E.B.’ye yönelik Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından haklarında dava açılan S.M., S.Y. ve A.K. hakkında karar verildi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan duruşmada mağdur E.B., sanıklardan şikayetçi olmuş başından geçenleri şöyle anlatmıştı; “Olay günü A.A’nın evine ben arkadaşım ile S.M. S.Y. ile beşimiz gittik. S.M. ile S.Y. beni bir odaya götürüp kapıyı kilitlediler. S.Y. zorla bana cinsel istismarda bulundu. S.M.’de bu anları cep telefonuyla çekerek videoya aldı. Sonra beni bu görüntüleri babana gösteririz diyerek tehdit ettiler. Çok korktuğum için uzun bir zaman kimseye anlatamadım. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Son duruşmaya katılmayan sanıklardan S.M. ile S.Y., mağduru tanımadıklarını belirterek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi yaklaşık 7 yıldır süren dava sonrası kararını açıkladı. Verilen kararda A.A.’ya ceza verilmesine yer olmadığını, S.M.’nin nitelikli cinsel istismar suçundan 10 yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 14 yıl 18 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına diğer sanık S.Y. hakkında ise nitelikli cinsel istismar suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, . özel hayatın gizliliğini ihlal müstehcenlik ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, tehdit suçundan beraatına karar verdi.