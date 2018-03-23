Haber: Semih Baykal

İlimiz Karacasu Beldesinde ailesi ile birlikte yaşayan 12 yaşındaki Abdullah Keser önceki gün saat 18:00’da evden dışarı çıkmış ve bir daha eve dönmemişti. Çocuğun hayatından endişe eden Ailesi durumu hemen güvenlik güçlerine haber vermişti. Abdullah Keser, Karacasu’da harabe bir binada bulundu. Binada açlıkta ve susuzluktan bitap düşmüş olarak bulunan Abdullah Keser ailesine teslim edildi. Çocuklarının hayatından endişe eden Keser ailesi çocuklarının sağ salim eve dönmesi karşısında mutluluktan havaya uçtular.