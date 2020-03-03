120 araç ile destek verdiler

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde özellikle kış aylarında mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına koşan Köroğlu Garage 14 Off-Road Kulübü İdlib'te Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için 120 araçlık destek konvoyu düzenledi. Karaçayır’da toplanan Köroğlu Garage üyeleri şehir içinde atılan destek turunun ardından Şehitler Mezarlığına gitti. Konvoyu gören birçok vatandaş ise alkışlarla destek verdi.

“ORDUMUZUN HER DAİM YANINDA OLACAĞIZ”

Köroğlu Garage tarafından yapılan açıklamada, "Köroğlu Garage 14 Ailesi olarak Mehmetçiğimiz için destek amaçlı konvoy düzenledik. Konvoyumuza 120’den fazla araç katıldı. Konvoydan sonra Şehitler Mezarlığına giderek önce İstiklal Marşımızı okuduk. Ardından şehitlerimiz ve Mehmetçiğimiz için dualar ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Devletimizin ve ordumuzun her daim yanında olacağız" ifadelerine yer verildi.