120 bin kişiye aşı yapıldı





Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde şimdiye kadar 1 milyon 698 bin 141 birinci doz, 1 milyon 208 bin 236 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 906 bin 377 doz aşı yapıldı. Karadeniz’de en çok aşı yapılan il Samsun olurken, en az aşı yapılan il ise Bayburt oldu.Bolu’da 69 bin 204 birinci doz, 51 bin 92 ikinci doz olmak üzere 120 bin 296 doz aşı yapıldı.

İllere göre yüz bin nüfusa oranla yüzde 500’leri geçen Bolu, vaka sayılarında en hızlı artış gösteren şehirlerden birisi oldu. 58 il çok yüksek riskli iller grubunda yer alırken, Bolu haritada ki kırmızı şehirlerden birisi olmaya devam etti. Vaka artışlarıyla birlikte aşılanma hızında da artış görüldü. Buna göre aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak’tan bu zamana kadar Bolu’da toplam 69 bin 204 birinci doz, 51 bin 92 ikinci doz olmak üzere 120 bin 296 doz aşı yapıldı.Aşılama süreci devam ediyor.

Çevre illerden Düzce’de 114 bin 827 doz aşı yapıldı. Zonguldak’ta 218 bin 166, Sakarya’da ise 287 bin 766 kişi aşılandı.