Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde, uyuşturucu ticareti yapmak Şuçundan tutuklu yargılanan Hasan Kaya’nın duruşmasına devam edildi. Geçtiğimiz duruşmada, polise yardımcı olduğunu ve Doğubayazıt’ta rehin alınan 120 Iraklı vatandaşı kurtardığını ve polisle birlikte çalıştığını belirtmiş ve uyuşturucu ticareti suçundan ceza almamak için çaba göstermeye çalışmıştı.

Mahkeme heyetinin, Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma Alay Komutanlığına yazdığı yazının cevabı üzerine, Kaya’nın yalan söylediği ortaya çıktı. Mahkemeye gönderilen yazıda, sanığın, 120 Iraklı rehineyi kurtarmadığı tam aksine, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.